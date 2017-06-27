Минкомсвязи России предложило разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики «в просветительских, учебных и информационных целях». Соответствующий проект закона размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечается, документ направлен на уточнение действующего законодательства, предусматривающего административную ответственность за пропаганду или демонстрацию нацистских либо экстремистских символов.

«Согласно действующему законодательству, административная ответственность предусмотрена за любое публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики, что не позволяет эффективно применять данную законодательную норму, поскольку по формальному признаку под нее может подпадать, в частности, демонстрирование любой кино- и телепродукции, а также произведений литературы и искусства о Великой Отечественной войне», – подчеркивается в пояснительной записке в законопроекту.

Предлагается исключить административную ответственность при использовании такой символики или атрибутики «в произведениях науки, литературы, искусства, а также в просветительских, учебных и информационных целях при условии отсутствия признаков пропаганды».

В мае юристы правозащитной организации «Агора» попросили Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) оценить применение в России статьи КоАП о наказании за демонстрацию нацистской символики. Как отмечалось, количество вынесенных по этой статье решений за последние годы выросло в 3,5 раза – с 480 до 1,8 тысячи.

Юристы направили две жалобы на административный арест за публикацию картинок со свастикой в соцсети. Они подчеркивали, что суды не учитывают контекст и признают виновными тех, кто не планировал оправдывать нацистов.

О необходимости конкретизировать статью о запрете пропаганды нацизма в апреле 2015 года заявлял замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Тогда же Роскомнадзор разрешил публичную демонстрацию свастики, но без целей пропаганды.

До 2014 года статья 20.3 КоАП предполагала наказание за демонстрацию нацистской и экстремистской символики с целью пропаганды. В 2014 году были внесены изменения, в соответствии с которыми ответственность предусматривалась как за пропаганду, так и за демонстрирование без цели пропаганды.