Членов диссертационного совета Московского государственного университета им. М.Ломоносова (МГУ) обяжут давать клятву о соблюдении требований при присуждении ученых степеней. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий, передает агентство «Москва».

«Около 60–70 советов у нас будет, которые будут иметь право присуждать ученую степень. Относимся мы к этому крайне аккуратно, знаем каждого члена совета, берем с каждого члена обязательство. Я планирую в октябре собрать председателей советов и их заместителей, и они дадут клятву о соблюдении требований присуждения ученых степеней», – сообщил он.

Диссертационный совет при историческом факультете МГУ в феврале отказался рассматривать работу министра культуры Владимира Мединского по существу. Участники заседания объяснили это решение тем, что в материалах жалобы отсутствуют «указания на необоснованные заимствования и нарушения процедуры защиты».

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По мнению члена диссовета, профессора Сергей Мироненко «это была настоящая комедия». Рассмотрение диссертации не планировали проводить 7 феврали, однако на заседание «неожиданно» зашел декан истфака Иван Тучков, который предложил проголосовать за проект резолюции c отказом от «дальнейшего рассмотрения» материалов диссертации.

Спустя месяц этот совет распустили по решению Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Заседания по поводу диссертации Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков» неоднократно переносились. Изначально ее должны были рассмотреть в Уральском федеральном университете, но ВАК отозвала дело министра и передала в МГУ.