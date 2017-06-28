Представьте: огромные выставочные площади, мебель на любой цвет и вкус, большой выбор декоративных аксессуаров, интерьеры реальных квартир, полностью обставленные бытовыми предметами, консультанты. IKEA? Не в этот раз. Речь идет о выставках советской образцовой мебели.

Минимализм в каждый дом

В 1955 году советским правительством было принято революционное постановление «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». По сути, оно поставило крест на советском неоклассицизме, или, как его часто называют, сталинском ампире. Детали архитектуры и интерьера, не несущие функционального значения, признавались расточительством, а в основу проектов ставились принципы утилитарности и экономичности. Основной задачей правительства стало обеспечение огромной массы населения страны, проживающей в старых деревянных бараках, индивидуальным жильем с посемейным заселением.

Для решения этого вопроса в конце 1950-х годов в Москве возводятся экспериментальные кварталы, первым из которых стал 9-й микрорайон Новых Черемушек, описанный в недавно вышедшей книге «Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991. Справочник-путеводитель». Подобные экспериментальные кварталы стали опытными площадками для тестирования новых интерьерных планировок и оборудования помещений. Дома, построенные в 9-м микрорайоне, послужили прототипами для массовой застройки по всему СССР, и именно на основе четырехэтажных и восьмиэтажных экспериментальных домов был выработан тип всем известной пятиэтажки-хрущевки и девятиэтажек.