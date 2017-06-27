Владелец интернет-издания Inc, предприниматель Владимир Палихата отправил бизнесмену Александру Федотову предложение о покупке российского Forbes. Об этом Repulblic рассказал сам Палихата.

«У Inc и Forbes немного разные сегменты, но мы видим между ними возможную синергию», – сказал он.

Условия предложения Палихата назвать отказался, отметив, что оно предполагает премию за известность бренда. Федотов на звонок Republic не ответил. «По нашей информации, он готов продать», – сказал Republic Палихата.

Издательский дом Axel Springer продал свои российские активы, в том числе Forbes, холдингу Федотова Artcom Media в сентябре 2015 года. Forbes также хотел купить владелец ЕСН Григорий Березкин, в июне «Ведомости» писали, что он вновь обсуждал этот вопрос с Федотовым.