Саид Керимов, сын сенатора Сулеймана Керимова, купит 51,6% акций компании «Российские наукоемкие технологии» (РНТ), которая занимается разработкой средств защиты от хакерских атак для МВД и ФСБ. Об этом сообщает РБК.

Сделку между подконтрольной Керимову компанией «Национальная КиноСеть» и РНТ уже одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Как отмечается, РНТ специализируются на «проектировании, вводе в эксплуатацию и сопровождении автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем в защищенном исполнении». В числе прочего, компания разрабатывала систему обнаружения компьютерных атак «Форпост», а также занималась защитой персональных компьютеров для госструктур и системой защиты от утечек и акустической разведки, которые предназначены для охраны гостайны. Среди основных клиентов РНТ – МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минкомсвязи.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Национальная КиноСеть» занимается управлением финансово-промышленными группами. Владельцем компании выступает ООО «Грандеко», которое, в свою очередь, контролируется Саидом Керимовым.

Представитель РНТ отказался комментировать сделку. Гендиректор «Национальной КиноСети» Андрей Тиунов также не стал комментировать ситуацию.