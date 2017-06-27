Компания Fecebook объявила, что ежемесячная аудитория социальной сети достигла 2 млрд человек. Сообщение размещено на сайте компании.

«С сегодняшнего утра в фейсбуке официально 2 млрд человек! Мы создаем прогресс, соединяя мир», – написал на своей странице основатель Facebook Марк Цукерберг.

В пресс-релизе уточняется, что более 175 миллионов человек ежедневно используют реакцию «любовь», отметку «нравится» нажимают в среднем 800 млн пользователей каждый день.

Как отметило издание TechСrunch, Facebook по этому показателю опередила YouTube (1,5 млрд пользователей) и WeChat (889 млн).

Другие проекты Facebook также «хорошо развиваются», пишет The Verge. У Facebook Messenger и WhatsApp – по 1,2 млрд пользователей в месяц, у Instagram – более 700 млн.