Российский контрактник Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае, попал в плен к украинским военным в Луганской области. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщили в Минобороны Украины.

По информации издания, Агеев оказался в плену 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района во время столкновения 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Как подчеркнул бригады Владислав Клочков, в результате столкновения погиб командир этой группы. Издание УНИАН назвало погибшего кадровым российским офицером Александром Щербаком.

Заметка дополняется.