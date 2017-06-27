Российский контрактник Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае, попал в плен к украинским военным в Луганской области. Об этом «Русской службе Би-би-си» сообщили в Минобороны Украины.

По информации издания, Агеев оказался в плену 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района во время столкновения 93-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины и разведгруппы 4-й механизированной бригады самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Украинские военные добавили, что в плен попали четыре бойца ЛНР, в том числе 22-летний житель Алтайского края (Агеев родился в 1995 году). В Минобороны Украины рассказали «Би-би-си», что пленного передали Службе безопасности Украины.

Как подчеркнул командир бригады Владислав Клочков, в результате столкновения погиб командир группы бойцов ЛНР. Издание УНИАН назвало погибшего кадровым российским офицером Александром Щербаком.

Журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко опубликовала в фейсбуке фотографии паспорта и военного билета на имя Виктора Агеева. Мать Виктора Агеева подтвердила «Би-би-си», что документы принадлежат ее сыну. Она добавила, что сын выходил на связь последний раз 30 мая.

В документах указано, что Агеев в 2015 году окончил Алтайский государственный колледж по специальности электро-газосварщик третьего разряда. Как рассказали сослуживцы Агеева, сразу после колледжа он ушел в армию, в полку связи в Новочеркасске Ростовской области, после пошел служить на контракт в военную разведку.

В личной переписке с одним из сослуживцев Агеев на вопрос, находится ли он на Украине, ответил: «Да, на Украине». При уточнение, чем он занимается, Агеев добавил: «Контрактник. Платят достаточно».

По словам матери, 18 марта 2017 года Агеев подписал новый контракт, чтобы проходить службу в Батайске Ростовской области. Там расположена 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ Генштаба России.