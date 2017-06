Компания Lenovo, владеющая подразделением Motorola Mobility, объявила о возвращении бренда Motorola на российский рынок и представила пять моделей смартфонов. Об этом пишут «Ведомости».

Смартфоны из бюджетного сегмента появятся в продаже до конца июня, среднего – в июле, премиум – в августе.

https://www.facebook.com/MotoRuOfficial/videos/801287893364105/

Как отметил TJ, модели Moto C и C Plus с одним гигабайтом оперативной и с восемью встроенной памяти получат поддержку 4G-сетей. Расширение камеры у этих моделей – пять и восемь мегапикселей. При этом они также оснащены фронтальными камерами на два мегапикселя. Их цена будет составлять 4990 рублей и 6490 рублей соответственно.

В июле на рынке появятся модели Moto E4 и E4 Plus, по 9990 и 13 990 рублей соответственно. В этих смартфонах два и три гигабайта оперативной памяти, расширение камеры – восемь и 13 мегапикселей.

По словам главы мобильного подразделения Motorola по России и Центральной Азии Антона Швейнова, в планах у бренда занять на российском рынке смартфонов третье место к концу 2018 года.

Lenovo выкупила у Google подразделением Motorola Mobility в 2014 году, размер сделки составил $2,91 млрд. По итогам 2015 финансового года Lenovo получила чистый убыток в размере $128 млн, этот годовой убыток стал для компании первым за шесть лет. Отмечалось, что тогда китайский производитель был «не очень доволен» покупкой Motorola.