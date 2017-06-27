Компания Lenovo, владеющая подразделением Motorola Mobility, объявила о возвращении бренда Motorola на российский рынок и представила пять моделей смартфонов. Об этом пишут «Ведомости».

Смартфоны из бюджетного сегмента появятся в продаже до конца июня, среднего – в июле, премиум – в августе.

Как отметил TJ, модели Moto C и C Plus с одним гигабайтом оперативной и с восемью встроенной памяти получат поддержку 4G-сетей. Расширение камеры у этих моделей – пять и восемь мегапикселей. При этом они также оснащены фронтальными камерами на два мегапикселя. Их цена будет составлять 4990 рублей и 6490 рублей соответственно.

В июле на рынке появятся модели Moto E4 и E4 Plus, по 9990 и 13 990 рублей соответственно.

По словам главы мобильного подразделения Motorola по России и Центральной Азии Антона Швейнова, в планах у бренда занять на российском рынке смартфонов третье место к концу 2018 года.

Заметка дополняется.