По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, кибератака на серверы компании может быть связана с текущим судебным процессом. Об этом он рассказал в эфире «Бизнес FM».

«Если смотреть на рациональные мотивы, которые могли быть у хакеров, то, тем не менее, нельзя не заметить, что таким рациональным мотивом было бы “убить” компьютеры “Башнефти”, в которых содержится большое количество информации о деятельности “Башнефти” в период владения ей предыдущими собственниками», – сказал Леонтьев.

Пресс-секретарь подчеркнул, что говорить о целях кибератаки – это не функция компании. «Мы надеемся, что специалисты, правоохранительные органы это расследуют и найдут», – добавил он.

Компания сообщила об атаке на свои серверы 27 июня. В «Роснефти» заверили, что «серьезных последствий» не возникло, так как компания перешла на резервную систему управления. Сайты «Роснефти» и «Башнефти» оказались недоступны, работа последнего все еще не восстановлена.

Позднее стало известно, что компьютеры «Роснефти» и еще более 80 компаний оказались заражены вирусом-шифровальщиком Petya.A. По словам представителя компании по кибербезопасности Group-IB Валерия Баулина, атака не имеет отношения к вирусу WannaCry.

27 июня также началось рассмотрение по существу иска «Роснефти» к АФК «Система» на сумму 170,6 млрд рублей. Претензии связаны с реорганизацией «Башнефти», которую, по мнению компании Игоря Сечина, «Система», будучи владельцем «Башнефти», провела недобросовестно.