В понедельник, 26 июня журнал Nature Human Behaviour опубликовал научную статью, в которой команда математиков из университета штата Индиана, Шанхайского технологического университета и компании Yahoo попробовала объяснить, как фальшивые новости (и другая низкокачественная информация в соцсетях) становятся вирусными. Почему слухи, достоверность которых способен проверить любой семиклассник в два клика, расходятся как горячие пирожки? Можно обвинять во всем манипуляторов, которые запускают дезинформацию в интернет, но для науки о человеческом поведении интереснее другое: что заставляет обычных людей – не троллей на зарплате – распространять ее дальше.
Что такое партнерские проекты?
Это материалы, созданные по заказу и при участии рекламодателей внештатными авторами Republic. Хотите работать с нами? Напишите на sales@republic.ru