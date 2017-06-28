На территории России есть лагеря для рабочих из Северной Кореи. Об этом сказано в опубликованном на сайте Госдепартамента США докладе о торговле людьми.

«От 50 до 80 тысяч граждан КНДР принудительно работают за рубежом, прежде всего в России и в Китае. Многие из них работаю по 20 часов в день, не получая зарплату напрямую. Деньги направляют правительству Северной Кореи, которое, очевидно, забирает большую часть денег себе», – пояснил на презентации доклада госсекретарь США Рэкс Тиллерсон.

Отрасли, в которых, как правило, задействованы рабочие, – это строительство, добыча полезных ископаемых и переработка пищевых продуктов. Тиллерсон добивал, что за счет принудительных работ власти КНДР получают «сотни миллионов долларов в год».

Госсекретарь призвал все страны, которые способствуют принудительному труду граждан Северной Кореи, принять меры, чтобы отправить этих людей домой.

В докладе Россия и Китай причислены к третьей группе стран, в которых самый низкий, по мнению США, уровень борьбы с рабским трудом и торговлей людьми.