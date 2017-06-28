Группа «Газпрома» может продать доли в компаниях Bosphorus gas и Promak, таким образом покинув турецкий внутренний рынок. Об этом «Коммерсанту» рассказал знакомый с ситуацией источник.

По информации газеты, Газпромбанк находится на заключительном этапе выхода из Promak, где банк владеет 40% акций. Этой компании принадлежат 60% в двух импортерах российского газа в Турцию – Enerco и Avrasya. По оценкам источников «Коммерсанта», сумма сделки могла составить €40 млн.

При этом ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил о планах компании продать 71% в Bosphorus. Отмечалось, что покупателем станет турецкая Sen Group, владеющая остальными акциями.

Как пояснял Медведев, турецкий рынок «теряет свою привлекательность». Среди причин он называл ослабления лиры и регулируемых тарифов.

Газпромбанк воздал Promak в 2014 году совместно с Akfel Holding. Партнеры договорились, что каждая сторона будет иметь право выкупить долю другого в течение двух лет. Российский банк решил продать свои активы в 2016 году. Но турецкий Фонд страхования вкладов из-за подозрений в связях холдинга с организацией Фетхуллаха Гюлена национализировало компанию. Переговоры по этой слелке возобновились весной 2017 года.