АФК «Система» может добиться отмены ареста дивидендов от акций оператора МТС, сети клиник «Медси» и поставщика электроэнергии «БЭСК». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Судебные приставы наложили арест на 31,8% акций МТС, 100% «Медси» и 90,47% «БЭСК». Владельцу запретили распоряжаться активами и получать с них доход. При этом, по данным «Коммерсанта», в определении суда и в исполнительном листе по нему не сказано о запрете получать дивидены.

«Напротив, в определении сказано, что ответчики могут владеть и пользоваться ценными бумагами, ограничивается лишь право их отчуждать», – отметило издание.

В «Роснефти» и в Федеральной службе судебных приставов не стали комментировать эту информацию.

Партнер Goltsblat BLP Рустам Курмаев пояснил, что с запретом на получение дивидендов пристав «вышел за пределы того, что указал суд». Такое постановление, по мнению эксперта, подлежит отмене.

27 июня суд в Башкирии начал рассматривать по существу иск «Роснефти» к АФК «Система» на сумму 170,6 млрд рублей. По мнению заявителя, АФК «Система», владевшая в 2014 году «Башнефтью», нанесла ему ущерб при реорганизации башкирской компании.

«Роснефть» и «Башнефть» подала иск к «Системе» 2 мая 2017 года; позднее в число истцов вошла Башкирия. «Система» предлагала «Роснефти» урегулировать спор во внесудебном порядке через «эффективный механизм», детали которого не разглашала. В «Роснефти», в свою очередь, ответила, что «ничего, что можно назвать предложениями», к ним не поступило.