Руководство внутриполитического блока Администрации президента решило не допускать конкуренции на губернаторских выборах, которые состоятся в 16 регионах осенью 2017 года. Об этом «Ведомостям» рассказал близкий к Кремлю источник.

По словам собеседника, губернаторам разрешили не регистрировать «сильных оппонентов», так как в Кремле намерены исключить возможность проведения вторых туров голосования.

Кроме того, избирательные кампании глав регионов планируют «сушить» из-за небольшой разницы во времени с выборами президента, которые, согласно принятым 1 июня поправкам, пройдут в день присоединения Крыма – 18 марта.

Это решение источник «Ведомостей» объяснил опасением Кремля, что «люди не захотят голосовать два раза подряд».

Как подчеркнуло издание, «сильные оппоненты» уже испытывают сложности при сборе подписей муниципальных депутатов. Речь идет о сенаторе от Бурятии Вячеславе Мархаеве (КПРФ), мэре Екатеринбурга Евгении Ройзмане (выдвинут в губернаторы Свердловской области от «Яблока»), а также о лидере «Справедливой России» в Карелии Ирине Петеляевой. Эта кандидаты, как полагают «Ведомости», «вероятнее всего» не пройдут муниципальный фильтр.

Ранее в Кремле решили не менять избирательное законодательство до региональных и президентских выборах. Представители все парламентских фракций, а также «Яблока», «Родины» и «Гражданской платформы» настаивали, в частности, на снятии муниципального фильтра на выборах губернаторов. Кремль идею не поддержал, пояснив, что «нельзя постоянно менять избирательное законодательство».

При этом Свердловскую, Ярославскую, Калининградскую, Кировскую области и Бурятию освободили от необходимости повышать явку на выборы. Как объяснил источник «Ведомостей» в Кремле, работа над повышением явки может сыграть против кандидатов, которые выступают от имени нынешней власти.