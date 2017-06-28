Признанный банкротом экс-глава группы JFC и генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в декретный отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в театральных кругах Новосибирска.

По словам собеседника агентства, исполнять обязанности гендиректора театра будет бывший региональный менеджер по персоналу пивоваренной компании «Балтика» Снежана Любарь. Другой источник «Интерфакса» заявил, что в начале 2017 года Любарь назначили заместителем гендиректора театра.

В самом театре не стали комментировать ситуацию, посоветовав «Интерфаксу» обратиться в Министерство культуры РФ. Между тем начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила РИА Новости, что Кехман действительно ушел в декретный отпуск.

Ранее депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус со ссылкой на источники написала в фейсбуке, что «Кехман <…> взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе».

Кехмана признали банкротом в июле 2016 года. Генеральным директором новосибирского театра он был назначен в 2015 года после скандала с постановкой оперы «Тангейзер». До руководства театром Кехман был известен как основатель крупнейшего импортера бананов – группы JFC. Головная компания JFC – ЗАО «Группа Джей Эф Си» – была признана банкротом в сентябре 2015 года.