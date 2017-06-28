В назначении сына вице-премьера Дмитрия Рогозина Алексея на руководящие должности в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и «Ил» нет конфликта интересов. Об этом говорится в ответе правительства РФ на запрос Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко», имеющемся в распоряжении телеканала «Дождь».

В ответе также говорится, что оснований для разбирательства в данном случае нет, так как Рогозин уведомил руководство о возможном конфликте интересов. В «Яблоке» указали, что «уведомлением процедура предупреждения или разрешения конфликта интересов не ограничивается».

«Какое-то саморазоблачительное заявление поступило из аппарата правительства. Мы считаем такой ответ неудовлетворительным. Для нас очевидно, что в этой ситуации был конфликт интересов, потому что [Дмитрий] Рогозин, занимая свой высокий пост, назначил своего сына руководителем фактически двух корпораций», – заявил РБК председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин.

Алексея Рогозина назначили генеральным директором «Ил» в мае 2017 года. Он сменил на этом посту Сергея Вельможкина, возглавлявшего «Ил» с 2015 года. В марте текущего года сообщалось, что Алексей Рогозин стал вице-президентом ОАК, покинув пост заместителя директора департамента имущественных отношений Минобороны.