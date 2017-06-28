Председателя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина задержали на акции против программы по сносу пятиэтажек у здания Совета Федерации.Об этом он рассказал РБК.

«Мы проводили пикет у Совета Федерации. Вышла к нам Матвиенко. Мы с ней поговорили, попросили не принимать сегодня закон о реновации. Она ушла, и меня сразу забрали», – рассказал Митрохин.

Он отметил, что сейчас находится в ОВД Тверской. Пикет приурочили к заседанию Совфеда, на котором сенаторы должны проголосовать за или против программы реновации. Как отмечается, Матвиенко вышла к участникам акции и призвала их разойтись. По данным РБК, в пикете участвуют около 150 человек.

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