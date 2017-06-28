Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании 28 июня признали не соответствующим законодательству референдум о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодняшний наш вопрос – исключительно юридический, потому что именно Законодательное собрание должно дать юридическую оценку вопросу, выносимому на референдум. Мы просто не имеем права выносить на голосование такие политически не выверенные, сырые вопросы», – заявил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок («Единая Россия»).

До этого депутаты неоднократно отказывались рассматривать вопрос о референдуме, а также решили ужесточить требования к референдумам. После этого часть депутатов подали в Октябрьский районный суд жалобу на затягивание референдума о статусе Исаакиевского собора; суд отказался рассматривать этот иск. Это решение в начале июня оспорила прокуратура Адмиралтейского района.

Заявку на проведение референдума по статусу Исаакиевского собора еще 28 марта одобрил избирком Петербурга. До этого заявителям референдума отказали в регистрации заявки из-за проблем с оформлением, после чего они подали новую заявку.

21 июня новый директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров заявил, что по его мнению, вопрос о передаче собора РПЦ не достоин референдума. «Референдум не отразит общественное мнение в полном объеме», – высказал свое мнение Мудров.

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О передаче Исаакиевского собора РПЦ губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил 10 января 2017 года. Это решение вызвало массовые протесты петербуржцев. Ожидается, что датой передачи собора станет 12 июля, ранее сообщалось, что у чиновников «есть желание» передать здание церкви к Пасхе.