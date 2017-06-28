Сообщения о захвате украинскими военными российского военнослужащего Виктора Агеева не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в Republic.

«Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным Минобороны России, Агеев проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас», – отметили в пресс-службе ведомства.

В российском Минобороны подчеркнули, что информация о службе Агеева по контракту «является вымыслом украинских пропагандистов», которые, в свою очередь, использовали «дилетантов из “Би-би-си”» для распространения фейковых «разоблачений»:

«На странице номер 2 военного билета Агеева имеется соответствующая запись о том, что данный гражданин уволен в запас в мае 2016 года. Также в военном билете была бы запись о поступлении Агеева на военную службу по контракту в Вооруженные силы РФ, которую украинские спецслужбы по незнанию не успели нарисовать».

Вечером 27 июня источники «Русской службы Би-би-си» в украинском Минобороны сообщили, что Агеев попал в плен в Луганской области и затем был передан Службе безопасности Украины. По данным издания, Агеев служил по контракту на Украине. Мать Агеева рассказала «Би-би-си», что в марте 2017 года сын подписал новый контракт, чтобы проходить службу в Батайске Ростовской области.