Алекс Вавилов, сын российских разведчиков-нелегалов Андрея Безрукова и Елены Вавиловой, восстановлен в гражданстве Канады. О соответствующем решении суда Торонто написала The Guardian.

Газета не уточняет, решено ли вернуть канадское гражданство старшему брату Алекса – Тиму. Оба они были лишены гражданства после ареста родителей на территории США в 2010 году.

Безруков и Вавилова работали в Канаде под прикрытием с 1980-х годов под именами Дональд Хитфилд и Трейси Фоли. Позднее семья переехала в Париж, а затем в Бостон. Оба разведчика оказались в числе десяти человек, проживающих в США и арестованных по обвинению в шпионаже в пользу России.

После ареста родителей Алекс и Тим улетели в Россию, где им выдали российские паспорта. Однако оба они до сих пор плохо говорят по-русски и признались, что не ощущают себя гражданами России.