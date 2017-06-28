Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

Санкции будут действовать до 31 января 2018 года.

В российском МИД заявили, что сожалеют из-за продления ограничительных мер и считают их контрпродуктивными. Об этом сообщает «Интерфакс».

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О том, что лидеры стран ЕС договорились продлить санкции против России на полгода, в конце июня сообщал глава Евросовета Дональд Туск. Такое решение приняли из-за того, что Россия «в недостаточной степени» выполняет условия Минских соглашений, пояснял он. Срок действия санкций истекал 31 июля. Ранее Евросоюз на год продлил запрет на инвестиции в Крым.

20 июня США расширили санкции в отношении России, введенные из-за ситуации на Украине. В обновленный список вошли частная военная компания «Вагнер», фирма миллиардера Евгения Пригожина Concord Catering («Комбинат питания “Конкорд”»), а также ИФД «Капитал», которому принадлежала доля в «Русской медиагруппе». Всего в перечень добавили 38 физических лиц и организаций.

В марте ЕС продлил на полгода ограничительные меры в отношении 150 граждан России, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Руководство стран Евросоюза решило ввести санкции против России после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году. Ограничения касаются физических и юридических лиц. В ответ на санкци Россия ввела продуктовое эмбарго.