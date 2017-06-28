Роскомнадзору прислали три фальшивых уведомления о включении Telegram в реестр организаторов распространения информации. Об этом ведомство сообщило в «ВКонтакте».
«Установлено, что сообщения с призывами к отправке “фейковых” уведомлений от лица интернет-компаний распространялись через пользователей Twitter и владельцев Telegram-каналов», – говорится в сообщении.
Уточняется, что IP-адрес одного из «заявителей» принадлежит РЭУ имени Плеханова, другой – компании «Мир телематики».
Как подчеркнул Роскомнадзор, ведомству «кое-что известно об оригинальных идентификационных данных интернет-компаний, так что нас не получится обвести вокруг пальца даже вам, хитрым и остроумным интернет-пользователям».
Заметка дополняется.
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