Участники митинга профсоюза работников Российской академии наук (РАН) призвали прекратить «финансовое удушение» науки и пообещали устроить осенью всероссийскую акцию протеста. Об этом сообщает РБК.

«Здесь собрались не только работники РАН, но и работники образования, и фундаментальная наука – Курчатовский институт здесь, Протвино, Пущино. И мы готовы сказать власти – хватит нас дурить, хватит отписки подавать на письма, мы будем идти до тех пор, пока не будет создана комиссия во власти, которая будет предпринимать шаги к тому, чтобы наука действительно стала стратегическим ресурсом», – заявил председатель профобъединения «РКК-Наука» Анатолий Миронов.

Митинг проходил на Суворовской площади в Москве. Как пишет РБК, по разным данным в нем приняли участие от 500 до тысячи человек. Протестующие требовали повысить зарплаты ученым и увеличить финансирование научных учреждений.

В принятой участниками акции резолюции, в частности, говорится о необходимости увеличить расходы на фундаментальные исследования до 0,22% ВВП к 2018 году, а также увеличить финансирование Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований и исследований, ведущихся в вузах.