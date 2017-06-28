Бизнесмен Алишер Усманов решил «переформатировать» конкурс лучших пародий на свои видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному в соревнование стартапов. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте»:

«Например, прямо сейчас я хотел бы продолжить поддерживать таланты на просторах сети, поэтому я объявляю конкурс стартапов. Все желающие смогут прислать на рассмотрение и публичное обсуждение свои проекты. Лучшие по итогам месяца безвозмездно получат миллион рублей. Команда самого примечательного проекта по итогам года получит приглашение на обсуждение возможности инвестиций».

На странице конкурса отмечается, что соревнование продлится до декабря. Заявки можно присылать в личные сообщения Usmanov Challenge.

«Миллион – минимальная планка. Призов может оказаться и больше – все по настоящему достойные работы будут оценены и вознаграждены. По итогам года в декабре будет выбран главный победитель», – указали в сообществе.

О проведении конкурса лучших пародий на свои ролики Усманов объявил 29 мая. Он пообещал еженедельно дарить победителям iPhone7 Plus и футболку со своим автографом. В начале июня бизнесмен благодарил участников конкурса «за живой отклик» и отметил, что они прислали более 10 тысяч «произведений», в том числе картинки, граффити, стикеры, видеоролики, стихи, рисунки и игры.

Первый видеоролик с обращением к Навальному Усманов записал 18 мая. В нем он назвал основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «лузером» и закончил запись словами: «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». В ответ Навальный позвал Усманова на дебаты. Во втором ролике бизнесмензаявил, что оппозиционер – «не просто демагог, а высокохудожественный врун» и подытожил: «Тьфу на тебя еще раз».

В роликах Усманов отвечал на обвинения, выдвинутые в расследовании ФБК, посвященном «тайной империи» премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В докладе фонда утверждалось, что Усманов дал взятку Медведеву, подарив ему четыре гектара с усадьбой в подмосковном Знаменском. Бизнесмен подал иск к Навальному, потребовав опровергнуть эту информацию; 30 мая суд удовлетворил иск Усманова, но Навальный отказался исполнять решение суда.