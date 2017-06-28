Виктор Агеев, попавший в плен к украинским военным, – гражданин самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом представитель народной милиции ЛНР сообщил «Интерфаксу».

Запись о выдаче паспорта ЛНР Агееву имеется в соответствующих республиканских базах. По словам собеседника агентства, ранее Агеев стал служащим народной милиции ЛНР:

«Он был принят на службу на контрактной основе центральным военным комиссариатом ЛНР».

Заметка дополняется.