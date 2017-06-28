Виктор Агеев, попавший в плен к украинским военным, – гражданин самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом представитель народной милиции ЛНР сообщил «Интерфаксу».

Запись о выдаче паспорта ЛНР Агееву имеется в соответствующих республиканских базах, добавил собеседник агентства. По его словам, ранее Агеев стал служащим народной милиции ЛНР:

«Он был принят на службу на контрактной основе центральным военным комиссариатом ЛНР».

Ранее 28 июня в российском Минобороны заявили, что Агеев никогда не служил по контракту в вооруженных силах РФ. Он проходил там срочную службу, после чего в мае 2016 года уволился в запас. В министерстве подчеркнули, что сведения о контракте Агеева с российской армией – «вымысел украинских пропагандистов», которые использовали «дилетантов из “Би-би-си”» для распространения недостоверной информации.

«Русская служба Би-би-си» вечером 27 июня со ссылкой на источники в Минобороны Украины передала, что российский контрактник Виктор Агеев был захвачен украинскими военными в Луганской области, а затем передан в СБУ. До этого журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко опубликовала в фейсбуке фотографии паспорта и военного билета на имя Виктора Агеева, и его мать подтвердила «Би-би-си», что документы принадлежат ее сыну. Мать Агеева также рассказала «Би-би-си», что в марте 2017 года сын подписал новый контракт на прохождение службы в Батайске Ростовской области.