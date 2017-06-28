Создатель Telegram Павел Дуров согласился предоставить регистрационные данные мессенджера Роскомнадзору без передачи данных ФСБ. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram. <…> Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации», – написал Дуров.

При этом он подчеркнул, что выполнять «антиконституционный и нереализумый технически “закон Яровой” – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram» компания не собирается.

Заметка дополняется.