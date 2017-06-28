Создатель Telegram Павел Дуров согласился предоставить регистрационные данные мессенджера Роскомнадзору без передачи данных ФСБ. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Дуров отметил, что данные компании доступны в открытых источниках.

«Глава Роскомнадзора открестился от желания получить доступ к личной переписке пользователей Telegram и заявил, что все, чего он ждет от нас для выполнения закона, – это предоставление информации о компании Telegram. <…> Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации», – написал Дуров.

При этом он подчеркнул, что выполнять «антиконституционный и нереализумый технически “закон Яровой” – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram» компания не собирается. «Если Telegram действительно будет заблокирован на территории России, то это произойдет отнюдь не потому, что мы отказались предоставить данные о нашей компании», – написал Дуров.

«Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что решение о регистрации Telegram будет принимать лично Жаров. По словам собеседника издания, обращение Дурова направлено в такой форме, что это нельзя в полной мере считать регистрацией.

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Ранее глава Роскомнадзора Алексей Жаров заявил, что «никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет». По его словам, речь идет только о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен предоставить ведомству.

Жаров неоднократно требовал у Дурова предоставить данные для включения компании в реестр организаторов распространения информации. В противном случае мессенджер может быть заблокирован, подчеркивал глава Роскомнадзора. Дуров отказывался передавать в ведомство какие-либо данные и называл стремление ограничить работу Telegram «саботажем государственных интересов».

В ответ Жаров обвинил Дурова в «нейтральности по отношению к террористам, которые пользуются его мессенджером», а в ФСБ заявили, что Telegram использовали организаторы терактов в России; Дуров в этом усомнился.

В неофициальном блоге Telegram опубликовали инструкцию по обходу возможной блокировки мессенджера.