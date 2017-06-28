Власти КНДР заочно вынесли смертный приговор экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе и бывшему руководителю южнокорейской разведки Ли Бен Хо. Об этом говорится в совместном заявлении министерства государственной безопасности и центральной прокуратуры, передает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Как полагают в КНДР, Пак Кын Хе и Ли Бен Хо причастны к организации покушения на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. В Пхеньяне потребовали выдать Пак Кын Хе и Ли Бен Хо, так как считают их террористами.

В заявлении ведомств также отмечается, что сотрудники разведки Южной Кореи, не говоря о Пак Кын Хе и Ли Бен Хо, «не могут рассчитывать на пощаду, даже если умрут собачьей смертью когда бы и где бы то ни было».

В Пхеньяне в начале мая обвинили Центральное разведывательное управление США и южнокорейскую разведку в подготовке покушения Ким Чен Ына. Северокорейские власти сообщали, что лидера страны планировалось отравить неизвестным «биохимическим веществом» во время публичных мероприятий. Тогда же сообщалось, что убийство лидера Северной Корее должен был совершить гражданин КНДР по фамилии Ким, который в 2016 году переехал в Пхеньян, а за два года до этого «работал на предприятии по лесозаготовкам в Хабаровском крае». В конце мая КНДР показала видеоролик с предполагаемым организатором покушения.