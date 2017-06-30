Я ехал на каникулы к бабушке. Все как обычно – сначала плацкарт ночного поезда, потом – автобус, шныряющий между пригорков и оврагов по страшной русской дороге. В поезде глухонемые торговцы ненужными вещами предлагали потерявшим сон пассажирам фото – каких-то раскрашенных индийских богов с мельтешащими руками и торжественного черно-белого генералиссимуса. Я за рубль купил генералиссимуса, не знаю даже, почему. Приехал к бабушке, поставил фото за стекло в шкаф.

– Рябую сволочь убери, – сказала бабушка. И так она это сказала, что я не стал спрашивать, почему.

Перестройка еще только вызревала, а модных столичных журналов бабушка не читала. Но в главном разбиралась лучше меня.