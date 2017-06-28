Telegram будет внесен в реестр организаторов распространения информации, если сведений о мессенджере из открытых источников будет достаточно. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Заметка дополняется.
Telegram будет внесен в реестр организаторов распространения информации, если сведений о мессенджере из открытых источников будет достаточно. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Заметка дополняется.
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