Telegram будет внесен в реестр организаторов распространения информации, если сведений о мессенджере из открытых источников будет достаточно. Об этом «Интерфаксу» заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Мы приветствуем его [Дурова] позицию. Теперь надо понять, все ли идентификаторы по тем ссылкам, которые в своем сообщении он привел, которые необходимы для внесения в реестр организаторов распространения информации, имеются. Очевидно, что в данном случае мы бюрократией заниматься не будем», – пояснил Жаров.

Среди прочего, Роскомнадзору для внесения в реестр нужны наименование мессенджера, страна регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса.

Ранее 28 июня создатель Telegram Павел Дуров заявил, что все регистрационные данные мессенджера доступны в открытых источниках, и он не возражает против их использования в реестре, если в Роскомнадзоре подтвердят свое намерение не получать доступ к личной переписке пользователей Telegram.

Дуров добавил, что не собирается исполнять «антиконституционный и нереализумый технически “закон Яровой” – равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

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Жаров ранее неоднократно требовал от Дурова «исполнить российское законодательство» и передать Роскомнадзору требуемые для реестра данные Telegram. Глава ведомства грозил, что в противном случае мессенджер заблокируют. В ответ Дуров отказался передавать в ведомство какие-либо данные и назвал стремление ограничить работу Telegram «саботажем государственных интересов». В свою очередь, Жаров обвинил Дурова в «нейтральности по отношению к террористам, которые пользуются его мессенджером», а в ФСБ заявили, что Telegram использовали организаторы терактов в России.