«Сталин возглавил рейтинг выдающихся россиян», – сообщили СМИ на этой неделе со ссылкой на опрос Левада-центра. Разгорелись новые споры о безнадежности российского народа и его любви к сильной руке, рейтинг прокомментировал даже пресс-секретарь Владимира Путина – в общем новость приняли настолько серьезно, что образовалось место для ее разоблачения. Опросы лгут, а интервьюеры Левада-центра рисуют 95% информации сами, – призналась в фейсбуке политическая активистка, работавшая опросчиком несколько месяцев. По-настоящему опрошенными, по ее словам, оказываются только те, кого опросить легче всего – словоохотливые пенсионеры. Поэтому и лидирует в опросах Сталин. Да, фальсификации огромны, и опросы действительно не охватывают часть населения – признает самый квалифицированный интервьюер страны, социолог Дмитрий Рогозин, возглавляющий Центр методологии федеративных исследований РАНХиГС. Уже 18 лет он непосредственно опрашивает людей и исследует проблемы смещения и искажения данных. Он подробно объяснил Republic, что на самом деле могут показывать результаты опросов и почему, отвечая на вопросы о политике, люди держат фигу в кармане.

– Вы читали пост бывшей опросчицы о том, как она рисовала цифры? Что вы о нем думаете?

– На мой взгляд, автор поста в разы преувеличил и раскрасил полевую ситуацию, и на деле получилось выпячивание частного случая. Например, фразы вроде «все и всегда говорили», обобщения, что анкеты заполняются дома всеми – это явные преувеличения. Интервьюеры в таких полях редко общаются друг с другом и не могут судить обо всех. Супервайзеров не называют кураторами, такое деление на группы выглядит очень странным, а смещение выборки не может быть таким большим, чтобы 98% были людьми от 60 лет. Любой долго работающий в отрасли человек видит подлог в таком тексте.

Но отстраняться от него, делать вид, что это никчемная, постановочная провокация так же не следует. На сайте ВЦИОМа есть наша книга 2015 года ровно об этом «Насколько разумна наша вера в результаты бумажных квартирных опросов». В результате наблюдений и реализации экспериментальных планов, мы получили устойчивую цифру: около 40% анкет, собираемых на бумаге, фабрикуются интервьюерами. Независимо от компании. Это классические поквартирные опросы, которые делаются для социально политических исследований Левада-центром, ФОМом и ВЦИОМом, и крупными маркетинговыми компаниями, которые тоже занимаются социальными опросами.

– Бумажные – это устаревшая форма опросов по сравнению с телефонными? От нее сейчас уходят или нет?

– Да. У нас года два назад прошла активная волна дискуссии о фабрикации данных, и это как раз подтолкнуло опросные компании резко переключаться на телефонные опросы, потому что они лучше контролируются. Региональные компании, которые активно используют поквартирные опросы, уже заканчивают переход с бумаги на планшеты: интервьюер отмечает ответы на планшете, а параллельно ведется аудиозапись и тегирование по месту расположения. Но самое любопытное, что когда начинали, у нас было наивное мнение, что нужно просто освободиться от бумаги, которая толкает людей, даже честных, стать мошенниками. А когда перешли на планшеты, обнаружили, что и там фабрикаций хватает. Они просто становятся другими. Но их меньше. Если на бумаге это около 40% фабрикации, что очень много, то на планшетах это уже около 10–15%, что уже более-менее. А если компания проводит нормальный методический аудит и хорошо налажен оперативный контроль, эту цифру можно снизить до 2–4%. Но и телефонные опросы постепенно теснятся новыми технологиями. Лет через пять-десять, полагаю, они будут вытеснены онлайн технологиями.

– У Левада-центра есть специфика по сравнению с ВЦИОМом или ФОМом? Они больше или меньше пользуются современными технологиями?

– К сожалению, Левада-центр по сравнению с ФОМом и ВЦИОМом отстает. Лев Гудков (директор Левада-центра. – Republic) занял ретроградскую позицию в этом вопросе. Он искренне верит, что поквартирные бумажные опросы позволяют получать более искренние ответы. Мы много полемизировали с ним и его командой, но у него есть свои доводы. Они основаны не на методических экспериментальных планах, а на его личных убеждениях. В методических кругах с удивлением обсуждается, что один из игроков большой тройки опросных компаний часто использует устаревшие технологии, да еще и их активно защищает.

– А как все это вскрылось два года назад?