Все мы каждый день используем как минимум один гаджет – будь то компьютер, смартфон или планшет. В большинстве своем мы проводим большую часть дня в разных приложениях и программах, не задумываясь, как они работают на самом деле. Возможно, наши дети будут разбираться в этом лучше.

В течение последних пяти лет по всему миру открыто множество образовательных секций, клубов и школ, в которых детей учат языкам программирования, или кодингу. Одной из них стала американская школа программирования Code.org. Компанию основали в 2013 году Хади Партови, один из ранних инвесторов Facebook и Airbnb, и его брат-близнец Али, инвестор Dropbox.

Школа стала известной благодаря видеоролику с Марком Цукербергом и Биллом Гейтсом, в котором они поддерживают идею компьютерной грамотности и открытие Code.org. За две недели ролик набрал 8 млн просмотров, 20 тысяч учителей обратились в компанию за консультацией. Сейчас же главная цель Code.org – совершенно новый подход к урокам информатики в каждой школе США.