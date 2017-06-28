Сотрудники ФБР провели допросы работников «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на неназванные источники, знакомые с ситуацией.

По данным телеканала, агенты ФБР нанесли визиты в дома по меньшей мере 12 сотрудников компании в конце рабочего дня. Они говорили, что собирают информацию в рамках расследования контрразведки.

Пока нет данных, что допросы проводились в связи с делом о «вмешательстве» России в выборы США, которое ведется сейчас американскими властями. Сотрудники ФБР уточнили, что просто собирают данные о работе «Лаборатории Касперского», в том числе о каких своих операциях компания отчитывается перед головным офисом в Москве.

NBC указывает, что правительство США давно проявляет интерес к «Лаборатории Касперского», антивирусные программы которой широко используются в стране. Беспокойство властей вызывает возможная близость владельца компании Евгения Касперского к российской разведке (он окончил 4-й факультет Высшей школы КГБ, сейчас известен как Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ).

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25 июня директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия «десятилетиями пыталась подорвать американскую демократию», поэтому сообщения о возможном вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году «не особо оригинальны». В то же время Помпео подчеркнул, что у него нет доказательств, что Россия действительно каким-то образом влияла на выборный процесс в США.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения в каком-либо вмешательстве в избирательный процесс в США. Российские власти указывали, что в соответствующем докладе американских спецслужб (публичную часть документа представили в январе) нет никаких конкретных данных, доказывающих кибератаки со стороны РФ.