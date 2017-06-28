После прямой линии общения с народом Владимир Путин включил режим ручного управления для того, чтобы закрыть огромную свалку мусора в Балашихе, а точнее – полигон твердых бытовых отходов «Кучино». Местные жители в прямом эфире пожаловались президенту, что объект находится в 200 м от жилых домов и мешает им жить. Через несколько дней на совещании правительства Путин в жесткой форме потребовал закрыть свалку в течение месяца – указание было выполнено на следующий день, а сразу за этим последовала отставка мэра Балашихи Евгения Жиркова. Вице-премьер Александр Хлопонин, который курирует в правительстве обращение с отходами, оборот алкоголя, национальную политику и развитие Северного Кавказа в программе Hard days night на телеканале «Дождь» рассказал, почему закрытие свалки напоминало спецоперацию, кто будет отвечать за миллиардный ущерб, который был нанесен экологии, а также о том, почему правительство не может отучить людей пить «Боярышник».
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