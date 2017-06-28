Американский инвестор Уоррен Баффет заявил, что был бы счастлив, даже если бы его годовой доход составлял $100 тысяч. Об этом он рассказал в интервью PBS Newshour.

По словам Баффета, у него и так есть возможность купить все, что угодно, просто ему это не нужно. Инвестор добавил, что если бы почувствовал себя счастливее, купив, например, дом за $100 млн, он бы так и поступил, однако его нынешний дом (где он живет с 1958 года) ему дороже из-за связанных с ним воспоминаний.

Внимание к интервью привлек CNBC. Как напоминает телеканал, ежегодный доход в $100 тысяч почти в два раза больше среднего дохода домохозяйства в США – в 2015 году этот показатель достигал около $55,8 тысячи.

Состояние Баффета оценивается журналом Forbes в $76,1 млрд. В январе организация Oxfam включила его в число восьми миллиардеров, чье совокупное состояние равно общему объему средств беднейшей половины населения Земли.