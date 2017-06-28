Американский инвестор Уоррен Баффет заявил, что был бы счастлив, даже если бы его годовой доход составлял $100 тысяч. Об этом он рассказал в интервью PBS Newshour.

Внимание к передаче привлек CNBC. Как напоминает телеканал, ежегодный доход в 100 тысяч почти в два раза больше среднего дохода домохозяйства в США – в 2015 году этот показатель достигал около $55,8 тысячи.

Состояние Баффета оценивается журналом Forbes в $76,1 млрд.

Заметка дополняется.