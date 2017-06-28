Зарубежные спецслужбы используют против России новые методы сбора и вброса информации, а также кибератаки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в штаб-квартире СВР, передает «Интерфакс».

«В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников. Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране», – констатировал он.

По словам Путина, некоторые иностранные спецслужбы занимаются дестабилизацией регионов вблизи российских границ.

«В том числе в качестве орудия используются террористические и экстремистские группировки. Не секрет, что некоторые из них старательно опекаются, а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств», – отметил президент.

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