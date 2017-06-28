В Нью-Йорке начался суд над бизнесменом Мартином Шкрели – обладателем неофициального звания «самый ненавистный человек в США». Несколько лет назад он спровоцировал громкий скандал: купил права на редкое лекарство для пациентов с ВИЧ, а затем поднял цену в десятки раз. Когда поднялась волна недовольства – усилил его еще больше, хвастаясь своим богатством, издеваясь над критиками и наслаждаясь сомнительной славой.

Шкрели поддерживал образ самовлюбленного миллионера – тратил деньги на эксцентричные покупки – например, выкупил альбом Wu Tang Clan, чтобы слушать его в одиночку – и заявлял, что «ездит по Лас-Вегасу с миллионами наличных». Хотя когда суд позднее установил ему залог в $5 млн, его защита попросила снизить сумму, заявив, что «большинство его активов неликвидны». Он также выступал в поддержку Дональда Трампа. А когда тот назвал его «испорченным сопляком» – ответил нецензурной бранью.