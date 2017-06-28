Владелец Telegram Павел Дуров вновь подчеркнул, что мессенджер не будет передавать персональную информацию о пользователях властям какого-либо государства. Об этом он написал в твиттере.

«У нас нет проблем с формальной стороной вопроса, но ни один байт персональной информации не будет передан ни одному правительству», – подчеркнул Дуров.

Telegram внесли в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) ранее 28 июня после того, как Дуров дал на это свое согласие.

Согласно закону, попавшие в реестр компании должны хранить в России информацию о фактах передачи сообщений в течение шести месяцев. В случае обращения силовиков, компания обязана их раскрыть.

Заметка дополняется.