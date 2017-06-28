Российские власти считают, что США пытаются сменить режим в России. Об этом сказано в отчете Пентагона «Военная мощь России», который приводит AP.

«В Кремле убеждены, что США закладывают основу для смены режима в России, это мнение укрепили события на Украине», – отмечается в докладе.

По мнению американского военного ведомства, Москва проявляет «глубокое и неизменное недоверие к попыткам США продвигать демократию в мире. Власти России воспринимают это как кампанию США с целью навязать единый набор глобальных ценностей».

Как отмечает AP, название доклада отсылает к эпохе Холодной войны, когда Пентагон выпускал доклады «Советская военная мощь». В последний раз такой доклад спецслужба подготовила в 1991 году.

Россия намерена использовать военную силу для «обеспечения стабильности на своих условиях», сказано в отчете.

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Ранее 28 июня президент России Владимир Путин обвинил зарубежные спецслужбы в использовании новых методов сбора и вброса информации, а, кроме того, в кибератаках. «Проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране», – заявил президент.