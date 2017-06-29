В июне 2010 года, посещая офис Twitter в Кремниевой долине, тогдашний российский президент Дмитрий Медведев, очень дороживший имиджем прогрессивного политика, не чуждого всех модных технических новинок, прямо в этом офисе завел свой микроблог KremlinRussia, ожидаемо ставший флагманом зарождавшегося тогда мира чиновничьих соцсетей. Впрочем, гораздо ярче и интереснее выглядело юмористическое альтер-эго Медведева в аккаунте KermlinRussia – «Перзидент Роисси». Неизвестный шутник, появившийся в твиттере практически сразу же вслед за Медведевым, сначала пародировал его манеру ведения микроблога, но очень быстро превратился в поставщика оригинальных шуток на политическую тему, не связанных напрямую с личностью Медведева («Российская власть умеет пользоваться не только кнутом. Если что, мы и пряником можем у**ать», – самый популярный твит из этой серии).

Автор пародийного аккаунта пожелал остаться неизвестным, и чем больше подписчиков было у «Перзидента», тем интереснее было гадать, кто играет с аудиторией в эту игру – пиарщики самого Медведева? Какой-нибудь известный журналист? Кто-то из оппозиционеров? Когда счет подписчикам пошел на сотни тысяч, «Перзидентом» заинтересовались «взрослые» медиа. Скрывая лицо под маской Бэтмена, «Кермлин» несколько раз появился в эфире «Дождя», а чуть позже стал колумнистом Forbes, причем его тексты были уже не юмористическими, как твиты, а вполне серьезными – «Перзидент» писал об экономике и объяснял, чем плоха российская власть. Свое имя таинственный автор продолжал скрывать, и только спустя два года новому главному редактору русского GQ Михаилу Идову удалось убедить знаменитого анонима раскрыть лицо и стать автором журнала уже под собственным именем.