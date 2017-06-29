Минэкономразвития представило проект повышения производительности труда в России до 2020 года. С ним ознакомились «Ведомости».

В 2017 году, согласно программе, планируется задействовать компании из пяти регионов, в 2018 и 2019 годах – по 10 компаний. Для каждого из попавших в программу предприятий ведомство предлагает за счет государства нанять консультантов по повышению производительности труда. Планируется, что в программу включат «средние компании» с выручкой до 30 млрд рублей и потенциалом для повышения эффективности.

Вторая часть плана Минэкономразвития состоит в помощи уволенным сотрудникам компании. Их предлагается переобучать, а работодателям, которые их впоследствии будут нанимать, хотят дать налоговые льготы.

Всего на трехгодичную программу предлагается потратить 29 млрд рублей. При этом эксперты, опрошенные изданием, уверены, что помочь повысить производительность труда могут создание новых рабочих мест или увеличение гибкости Трудового кодекса. Предложения Минэкономразвития помогут только отдельно взятым регионам и компаниям, отмечали эксперты.

Ведомство также предложило упростить процедуру выдачи налоговых кредитов. Как поясняет издание, механизм позволяет выплачивать налоги по частям. Срок кредита – от года до пяти лет.

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Экономисты НИУ ВШЭ в мае оценивали производительность труда в России как «вялую». По их мнению, она связана с низкой инвестиционной и инновационной деятельностью.