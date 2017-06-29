Мировой ВВП достигнет отметки в $90 трлн к 2030 году благодаря искусственному интеллекту. Об этом сообщается в докладе PwC, который приводит Bloomberg.

Уровень мирового ВВП таким образом повысится с $74 трлн в 2015 году на $15,7 трлн (14%) за 15 лет.

Из этой суммы прирост в $6,6 трлн будет связан с ростом производительности, который обусловит автоматизация процессов производства и увеличение трудовых ресурсов благодаря искусственному интеллекту. На другую часть мирового ВВП повлияет увеличение потребления. Потребители, по мнению аналитиков, будут покупать более персонализированные и качественные товары, что спровоцирует рост на $9,1 трлн.

«Сегодня мышление людей – это человек против машины. Мы видим будущее, где человек и машина вместе могут быть продуктивнее, чем человек в одиночку», – заявила аналитик PwC Анан Рао.

Больше всего на развитии искусственного интеллекта заработает Китай, сказано в докладе Frontier Economics. К 2035 году ее экономика может ежегодно увеличиваться на 7,9%, что в первую очередь связано с высокой зависимостью ВВП страны от производства.

Основатель Alibaba Джек Ма ранее предсказывал появление CEO-роботов. При этом он настаивал, что роботы должны становиться «партнерами человека», а не оппонентами. По мнению Ма, роботы должны работать в сферах, где не справляются люди.