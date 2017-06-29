Полиция Австралии предъявила обвинение в сексуальных домогательствах кардиналу и главе Секретариата по экономике Ватикана Джорджу Пеллу. Об этом сообщает AP.

Как уточняет агентство, это первое дело, связанное с сексуальным скандалом в католической церкви, против ее представителя такого ранга.

В полиции пояснили, что против Пелла подали несколько жалоб на события, произошедшие в прошлом, когда он занимал пост архиепископа Мельбурна и Сиднея. Сам Пелл ранее называл недостоверной информацию о домогательствах.

Изначально Пелла подозревали в сокрытии случаев растления малолетних, которые якобы совершали священники австралийской католической церкви, но позднее жертвы дали показания и против него.

Джордж Пелл получил должность главы Секретариата по экономике Ватикана в 2014 году. До этого он занимал пост архиепископа Сиднея, а с 1996 по 2001 был архиепископом Мельбурна.