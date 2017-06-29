Администрация президента США Дональда Трампа представила новые условия указа президента о мигрантах. Об этом сообщает AP.

Согласно указу, граждане Сирии, Судана, Сомали, Ливии, Ирана и Йемена могут въезжать в США только после того, как докажут наличие «близких» родственных связей или бизнеса в государстве. Это требование распространяется и на беженцев из всех стран.

При этом отмечается, что под «близкими» понимают прямых родственников: родителей, детей, супругов или братьев. Другие родственники не будут считаться достаточно «близкими» для предоставления разрешения на въезд.

Отмечается, что консулы могут также разрешить въезд в страну для тех представителей этих стран, которые ранее «установили значительные контакты с США». Основанием для разрешения на въезд может также стать то, что они получили разрешение на пребывание в Канаде и подали заявку на визу.

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Как писало ранее 29 июня Reuters, Вашингтон также усилил требования для иностранных авиакомпаний, которые совершают рейсы в США. Пассажирам разрешили проносить ноутбуки, но их должны подвергнуть «усиленному досмотру».

27 июня Верховный суд приостановил действие решений нижестоящих инстанций, которые блокировали указ Трампа, запрещающий на 90 дней въезд в страну гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Судана, Сомали, Сирии и Йемена, а беженцам – на 120 дней.