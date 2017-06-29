Размер мирового долга в первом квартале 2017 года увеличился до рекордного значения в $217 трлн, что составляет 327% глобального ВВП. Об этом сказано в обзоре мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов, пишет РБК.

В совокупный долг включаются долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств. Как отмечают аналитики, долги распределены неравномерно: в одних странах или отраслях они уменьшаются, а где-то увеличиваются. При этом рост долгов на фоне ухудшения их качества может привести к увеличению объема потенциальных обязательств государств, сказано в докладе.

Наибольший прирост долгов за прошедшие четыре квартала зафиксировали в Китае и США. В обеих странах совокупная задолженность увеличились на $2 трлн. В Китае она достигла отметки в $32,7 трлн, а в США – $63 трлн.

В России из четырех компонентов увеличилась только доля государственных займов: в конце марта 2016 года она составляла 15,9% ВВП, а спустя год достигла отметки в 16,3%.

Согласно прогнозу Fitch, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,1%. Темпы роста глобального ВВП, таким образом, станут максимальными с 2010 года. В 2017 году мировая экономика увеличится на 2,9%, уверены аналитики.